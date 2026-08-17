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Iğdır'da Sıcaklık Artışı: Karasu Sazlığı Serinlik Noktası Oldu

Iğdır'da Sıcaklık Artışı: Karasu Sazlığı Serinlik Noktası Oldu
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Iğdır'da hava sıcaklığının 35-40 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar, Karakoyunlu ilçesindeki Karasu Sazlığı'na akın ediyor. Ağrı Dağı'nın eriyen karlarıyla oluşan sazlık, sıcak günlerde doğal serinleme alanı olarak popüler.

Iğdır'da sıcaklıkların zaman zaman 35-40 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar, serinlemek için Karakoyunlu ilçesindeki Karasu Sazlığı'na akın ediyor.

Iğdır'da etkili olan sıcak hava, vatandaşları serinlemek için doğal alanlara yöneltiyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 35-40 dereceye kadar çıktığı kentte vatandaşlar, Karakoyunlu ilçesine bağlı Karasu Sazlığı'na giderek serinliyor. Ağrı Dağı'nda eriyen kar sularının birikmesiyle oluşan Karasu Sazlığı, sıcak yaz günlerinde vatandaşların uğrak noktalarından biri oluyor. Sazlığa gelen vatandaşlar, su kenarında vakit geçirerek, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor. Doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Karasu Sazlığı, özellikle sıcak günlerde vatandaşlara serin bir ortam sunuyor.

Yunus Tutkan, her yıl serinlemeye geldiklerini belirterek, " Iğdır'da hava sıcaklığı bazen 35-40 dereceyi buluyor. Biz de serinlemek için buraya geliyoruz. Kısacası Iğdır Ovası burada buluşuyor. Tabiatı da güzel. Küçük çocukların burada yüzmesine izin vermiyoruz, onlar diğer tarafta derin olmayan yerde suya giriyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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