Hububat ta görülen süne ve diğer zararlılara karşı kontroller başladı

Afyonkarahisar'da tarla ekim sezonun başlamasıyla birlikte hububat ürünlerinde görülen süne ve diğer zararlılara karşı kontroller başladı.

Kontrollerin Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışmanın ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla il ve ilçe müdürlüklerimizce yürütülen hastalık ve zararlı takip çalışmaları, il genelinde aralıksız olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede hububat üretiminde önemli kayıplara yol açabilen süne zararlısına karşı saha kontrollerimiz devam etmektedir. İl ve ilçe müdürlüğümüz teknik ekiplerince yürütülen ilkbahar kışlak sürveyleri ile zararlının popülasyon yoğunluğu ve ovaya göç durumu takip edilmekte; mücadeleye esas veriler sahadan düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca hububat alanlarında diğer hastalık ve zararlılara yönelik gözlem ve kontroller de titizlikle yürütülerek, üreticilerimizin zamanında ve doğru şekilde bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Üreticilerimizin emeğini korumak, verim kayıplarını en aza indirmek ve sürdürülebilir tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla sahadaki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı