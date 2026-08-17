Hisarcık'ta Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, Hasanlar Barajı ve Güldüren Göleti'nde su ürünleri avcılığına yönelik av ve avcı kontrolleri gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir su ürünleri kaynaklarının korunması ve sucul ekosistemin devamlılığının sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı