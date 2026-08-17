Aydın'da Hayvan Hakları Kurulu Toplantısı Yapıldı

Aydın'da Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı.

Aydın'da 2026 Yılı Hayvan Hakları Kurulu Toplantısı Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalar, alınacak tedbirler ve öneriler değerlendirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçleri de görüşüldü. Hem sahipsiz hayvanları hem de toplum huzurunu güvence altına almak amacıyla düzenlenen toplantıya Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürü Ömer Ali Kızlarkayası katıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, vatandaşlarımızın güvenliği ile hayvan refahının birlikte gözetilmesine yönelik tedbirler ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon değerlendirildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı