Hayrabolu’da balık tezgahlarında denetim

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde balık av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanırken, vatandaşların güvenilir ve mevzuata uygun su ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Salı Pazarı'nda gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin de katıldı. Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde, satışa sunulan balıkların türleri, boyları ve avlanabilir asgari boy ölçülerine uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ekipler ayrıca balıkların ilgili mevzuata uygun şekilde satışa sunulup sunulmadığını da inceledi.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir ve mevzuata uygun su ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla pazar yerlerindeki denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı