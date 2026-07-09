Burhaniye'de boruda sıkışan kedileri itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde havalandırma boşluğundaki plastik boruda sıkışan iki kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmen Mahallesi 1033.Sokak'taki bir binanın havalandırma boşluğundan gelen kedi sesleri üzerine vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 1 araç ve 2 personelle olay yerine hareket etti. İtfaiye ekibi, 2 kedinin binanın havalandırma boşluğundaki plastik boru içinde mahsur kaldığını görünce çalışma başlattı. Ekiplerce sağ salım çıkarılan hayvanlar doğal ortama salındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı