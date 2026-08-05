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Antalya'da Nem ve Sıcak Sahile Akın Ettirdi

Antalya'da Nem ve Sıcak Sahile Akın Ettirdi
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Antalya'da nem oranı %80'i aşınca hissedilen sıcaklık 40 dereceye ulaştı. Kent sakinleri ve turistler, deniz suyu sıcaklığının 30 derece olduğu Konyaaltı Sahili'ne akın etti; bazıları denize girerek, bazıları gölgede serinlemeye çalıştı.

Antalya'da nem oranının yüzde 80 seviyelerini aşması ile sıcaktan bunalan kent sakinleri ve turistler, serinlemek umuduyla deniz suyu sıcaklığının 30 derece olduğu Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Turizm kenti Antalya'da ağustos ayında hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 34 derece dolaylarında ölçülürken, nem oranı ise yüzde 80 seviyelerinde seyretti. Yüksek nem nedeniyle hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında hissedildi. Yüksek nem ve bunaltıcı sıcak nedeniyle hafta içi olmasına rağmen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Deniz suyu sıcaklığının ise 30 derece olarak ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar az da olsa serinleyebilmek için denize girerken, bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. Beydağları ise, oluşan nem bulutunun arkasında kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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