Hatay Payas'ta fare kediyi kovaladı, o anlar cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Payas'ta çarşı merkezi Ayvalık Sokak'ta fare, kediyi kovalamaya başladı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği anlar gülümsetirken, kedi ile fare birbirine zarar vermeden gözden kayboldu.
Hatay'da farenin kediyi kovaladığı gülümseten anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Payas ilçesi çarşı merkezi Ayvalık Sokak'ta kedi ile farenin kovalamacısını gören vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Bilinenin aksine farenin kedinin peşine düştüğü anlar gülümsetti. Fare ve kedi kovalamacası bir süre devam ederken, birbirlerine zarar veremeden gözden kayboldular.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı