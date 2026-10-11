Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı

Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı. İhbar üzerine belirlenen noktalarda çalışan ekipler, yılanları insan ve hayvanlara zarar vermeden doğaya bıraktılar.
Hatay'ın Dörtyol ve Belen ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.
Yerleşim yerlerinde yılan görüldüğüne ilişkin ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen noktalarda çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan yılanlar, insanlara ve hayvanlara zarar verilmeden bulundukları yerlerden alınarak doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı