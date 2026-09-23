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Hatay Defne'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı

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Hatay Defne'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı
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Hatay'ın Defne ilçesinde Esenbulak mevkisinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla ev sahipleri rahat nefes aldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Esenbulak mevkisinde yerleşim yerinde yılan görülmesi üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışma sonucunda yılan, ekipler tarafından kontrollü şekilde yakalandı.

Herhangi bir zarar verilmeden yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yakalanmasıyla ev sahipleri rahat nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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