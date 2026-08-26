Hatay'da Yerleşim Yerlerinde Görülen Yılanlar Doğal Yaşam Alanlarına Bırakıldı

Hatay'ın Antakya ve Yayladağı ilçelerinde yerleşim yerlerinde görülen yılanlar, ekiplerin müdahalesiyle zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde sıklıkla yılanlar görülmeye başlandı. Yılanları kendi imkanlarıyla yakalayamayan vatandaşlar için ekipler çalışma gerçekleştirdi. İtfaiye tarafından titiz çalışmayla yakalanan yılanlar, güvenli şekilde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı