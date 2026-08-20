Haberler

Hatay'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı: İl Müdürü Türkmen Üreticiyi Ziyaret Etti

Hatay'da Silajlık Mısır Hasadı Başladı: İl Müdürü Türkmen Üreticiyi Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, İl Müdür Yardımcısı Fatih Andı ile birlikte silajlık mısır hasadı yapan üreticiyi arazisinde ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Türkmen, üreticiden ürün verimi, kalite durumu ve üretim süreci hakkında bilgi alırken, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, silajlık mısır hasadı gerçekleştiren üreticiyi arazisinde ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Bereketli toprakların yer aldığı Hatay'da yaz aylarıyla birlikte tarımsal faaliyetlerde hasatlar devam ediyor. Tarım arazilerinde çiftçiler tarafından ekimi yapılan silajlık mısırda hasat başladı.

İl Müdürü Türkmen, İl Müdür Yardımcısı Fatih Andı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette üreticiden silajlık mısırda; ürün verimi, kalite durumu ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Türkmen, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor! Tur gelirse düğmeye basılacak

Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Kimse bu detayı bilmiyordu! 93 yıllık sır gün yüzüne çıktı: Danimarka serhat illerimizde bunun peşindeymiş

93 yıllık sır! Danimarka, serhat illerimizde bunun peşindeymiş
Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var

Belediyede silahlı saldırı! Yaralılar var
Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı

Duyanlar şaşıp kalıyor! Genç kız, o anları kayda alıp paylaştı
Münih'te polis, Softair silah taşıyan 14 yaşındaki Türk gencini vurdu

Almanya'da polis 14 yaşındaki Türk vatandaşını vurdu
Baas rejimi generali İsa, Lübnan'dan Suriye'ye iade edildi

Esad rejimi generali Suriye'ye iade edildi