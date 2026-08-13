Hatay'da Salça Üreticileriyle Sektörel Değerlendirme Toplantısı

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen başkanlığında, kentte faaliyet gösteren salça üreticilerinin katılımıyla sektörel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Uzun, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mehmet Salih Çayır, konu sorumlusu gıda mühendisi personeller ile salça üreticileri katıldı.

Toplantıda gıda güvenilirliği, taklit ve tağşişin önlenmesi, ambalajlama ve etiketleme başta olmak üzere sektöre ilişkin çeşitli konular ele alındı.

Tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması, üretim süreçlerinde mevzuata uygunluğun artırılması ve sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı