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Hatay'da sağanak Yayladağı'nda etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu

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Hatay'da sağanak Yayladağı'nda etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu
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Hatay'da akşam saatlerinde yıldırım ve şimşeklerin ardından başlayan sağanak, özellikle Yayladağı ilçesinde kısa sürede etkisini artırdı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı; yağışın yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Hatay'da akşam saatlerinde yıldırım ve şimşeklerin ardından aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteorolojinin Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da akşam saatlerinde önce yıldırım ve şimşekler görüldü. Ardından başlayan sağanak, özellikle Yayladağı ilçesinde kısa sürede etkisini artırarak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda biriken sular nedeniyle araçlarıyla ilerlerken zor anlar yaşadı. Gece boyunca etkili olacak sağanak yağışın yarına kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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