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Hatay'da Mahsur Kalan Hayvanlar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'da Mahsur Kalan Hayvanlar İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Hatay'ın Reyhanlı, İskenderun, Samandağ ve Defne ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kalan sokak hayvanları, itfaiye ekiplerinin titiz ve koordineli çalışmasıyla sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar güvenli yaşam alanlarına bırakıldı.

Hatay'ın Reyhanlı, İskenderun, Samandağ ve Defne ilçelerinde çeşitli nedenlerle mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İlçelerin farklı noktalarında mahsur kalan sokak hayvanları için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışmasıyla hayvanlar bulundukları yerlerden sağlıklı şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan hayvanların güvenli şekilde yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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