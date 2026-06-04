Haberler

Evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan korkuttu

Evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil bir evin bahçesine giren 1.5 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince özel aparatla yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hatay'da müstakil evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan itfaiye ekiplerince özel aparatla yakalandı.

İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki müstakil evin bahçesine yılan girdi. Bahçedeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekibine bildirdi. Vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekiplerince aparatla yakalanıp doğaya bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli'den Özel için sert sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olabilir

Bahçeli'den Özel'e zehir zemberek sözler: Ne Anıtkabir'in bekçisi...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte muhtemel rakiplerimiz
Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftarın korktuğu başına geldi! Hemen harekete geçtiler

Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı

Valilik karar aldı! Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı
Uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Diyarbakır'da uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Gece yarısı 50 milyon lira kül oldu
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

Ve beklenen oldu!