Evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan korkuttu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil bir evin bahçesine giren 1.5 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince özel aparatla yakalanarak doğaya bırakıldı.
Hatay'da müstakil evin bahçesine giren 1 buçuk metrelik yılan itfaiye ekiplerince özel aparatla yakalandı.
İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki müstakil evin bahçesine yılan girdi. Bahçedeki 1 buçuk metrelik yılanı fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekibine bildirdi. Vatandaşları tedirgin eden yılan, itfaiye ekiplerince aparatla yakalanıp doğaya bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı