Hasarlı Fortis gemisi Giresun Limanı'na yanaştırıldı, yanık kokusu endişe yarattı

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Karadeniz açıklarında vurularak hasar gören Rusya bayraklı ' Fortis' isimli ticari gemi, römorkörler eşliğinde Giresun Limanı'na yanaştırıldı. Ambarlarında 3 bin tonun üzerinde nohut bulunan gemideki yükün bir bölümünün zarar gördüğü öğrenilirken, gemiden çevreye yayılan yanık kokusu dikkatleri limandaki operasyonun güvenliği ve çevresel etkilerine çevirdi.

Deniz güvenliği açısından yakından takip edilen Rusya bayraklı ' Fortis' isimli ticari geminin Giresun Limanı'na çekilmesiyle birlikte yükün tahliyesi ve hasarlı bölümün akıbetine ilişkin süreç de gündeme geldi. Gemiden çevreye yayılan yanık kokusu, insan sağlığına ve çevreye muhtemel etkileri konusunda yetkili kurumlardan açıklama yapılması beklentisini beraberinde getirdi. Liman kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gemide yapılan ilk incelemelerde zarar görmediği belirlenen nohut yükünün ambarlardan çıkarılarak transit kara taşımacılığıyla Mersin'e gönderilmesi planlanıyor. Hasar gördüğü değerlendirilen yükün ise yetkili birimlerin gözetiminde tahliye edilerek imha edilmesi öngörülüyor. Ancak hasarlı geminin limana yanaştırılmasıyla birlikte oluşan kokunun hangi maddelerden kaynaklandığı, hava kalitesine ilişkin ölçüm yapılıp yapılmadığı ve muhtemel risklere karşı hangi önlemlerin alındığı soruları gündeme geldi.

Limandaki operasyonla ilgili sorular yanıt bekliyor

Giresun Limanı'nda yürütülen işlemlerde yükün güvenli şekilde tahliyesi kadar, kent sakinlerinin endişelerinin giderilmesi ve muhtemel çevresel risklerin açıklığa kavuşturulması da önem taşıyor. Yanık kokusunun şehirde hissedildiğine ilişkin şikayetler karşısında liman işletmesi ve ilgili kamu kurumlarının alınan tedbirler ve yapılan kontroller hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Tahliye ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fortis'in yeniden Giresun açıklarına çekilerek demirlemesi öngörülüyor. Geminin nihai durumunun ise teknik incelemeler ve değerlendirmeler sonrasında netleşeceği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı