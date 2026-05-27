Elazığ'ın tarihi mahallesinde dağ keçileri görüntülendi

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde dağ keçileri beslenirken kameralara yansıdı.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi çevresinde görüntülendi. Bölgeye gezi amacıyla giden bir vatandaş, dağ keçilerinin ağaç yapraklarını yediğini görünce o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

