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Edirne'de aracın bagajında iki vaşak ve serval ele geçirildi

Edirne'de aracın bagajında iki vaşak ve serval ele geçirildi
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Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir aracın bagajında ahşap kafeslerde iki vaşak ve iki serval yakalandı. Hayvanların belgeleri bulunmazken, şahıslara 127 bin 664 lira ceza kesildi.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir aracın bagajdaki ahşap kafeslerde iki vaşak ve iki serval yakalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdikleri kontroller sırasında yabancı plakalı bir aracın bagajında kaçak yoldan taşınan iki vaşak ve iki serval kedisi yakaladı.

Belgeleri yoktu, uygun şartlarda taşınmıyordu

Denetimlerde, ahşap kafesler içerisinde taşınan hayvanların gerekli resmi belgelerinin bulunmadığı ve uygun durumda nakledilmediği belirlendi. Bunun üzerine iki vaşak ile iki serval kedisine el konularak koruma altına alındı.

127 bin 664 lirayı ceza kesildi

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili şahıslar hakkında toplam 127 bin 664 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetim ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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