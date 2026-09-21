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Hakkari Yüksekova'da hasada günler kala domuz sürüsü elma bahçesini talan etti

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Hakkari Yüksekova'da hasada günler kala domuz sürüsü elma bahçesini talan etti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Sarıyıldız köyünde hasat zamanı yaklaşan elma bahçeleri domuz sürülerinin istilasına uğradı. Bahçesine her gece 10-15'li gruplar halinde giren domuzların mahsulünü talan ettiğini söyleyen çiftçi, yetkililerden çare istedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere beldesine bağlı Sarıyıldız köyünde hasat zamanı yaklaşan elma bahçeleri domuz sürülerinin istilasına uğradı.

İran sınırında yer alan köyde çiftçilik yapan Necip Büyüksu'ya ait elma ve ceviz bahçesine aralıklarla giren domuz sürüleri, meyve ağaçlarına ve mahsule büyük zarar verdi. Hasada 10-15 gün kala yaşanan bu durum, üreticiyi zor durumda bıraktı.

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Necip Büyüksu, her gece 10-15'li gruplar halinde bahçesine gelen domuzların emeklerini ziyan ettiğini belirterek, "Her gece domuz sürüsü bahçeme giriyor; emeklerimizi, mahsulümüzü çiğneyip talan ediyor. Hasat zamanına 10-15 gün kala elmaları toplayacaktık ancak ağaçların dallarını kırıp devirmişler. Bütün elmaları koparıp ziyan etmişler, ortada hiçbir şey bırakmadılar. Bu gidişle mahsulümüzden istifade edemeyeceğiz. Yetkililerden elma bahçelerimiz için bir çare bulmalarını ve sesimizi duyurmalarını rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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