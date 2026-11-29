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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 kişilik ekip, İkiyaka Dağları'nda bulunan yaklaşık 3 bin 200 rakımlı Sat Gölleri'ndeki karlı ve buzlu bölgede zorlu tırmanış gerçekleştirdi.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri'ne kış tırmanışı düzenleyen Eren Deniz, Hakan Zanyar Aykut ve 2 eczacıdan oluşan ekip, karla kaplı bölgede ilerledi. Yer yer kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede, buzlanma ve zorlu araziye rağmen 3-4 saat yürüyen ekip, Sat Gölleri'ne ulaştı. Soğuk havanın etkisiyle göllerin ve şelalelerin buzla kaplandığı bölgede güzel manzaralar oluştu. Göl yüzeyindeki buzun kalınlığı ve taşıma kapasitesi belirlenemediği için güvenlik amacıyla buzun üzerine çıkmayan ekip, fotoğraf ve video çektikten sonra bölgeden ayrıldı.

Dağcılardan Hakan Zanyar Aykut, kış mevsiminde bölgeye ulaşmanın oldukça güç olduğunu söyledi. Yoğun kar, buzlanma ve zorlu arazi nedeniyle dikkatli ilerlediklerini belirten Aykut, "Yaklaşık 3-4 saat süren yürüyüşün ardından göllerin başına ulaştık. Kış mevsiminde bu eşsiz manzarayı yerinde görmek ve kayıt altına almak bizim için oldukça değerliydi. Ancak dağcılıkta önemli olan yalnızca zirveye veya hedefe ulaşmak değil, güvenli bir şekilde geri dönebilmektir" dedi.

Kış aylarında yüksek rakımlı bölgelerde gerçekleştirilen dağcılık faaliyetlerinde uygun teknik ekipmanın ve yeterli tecrübenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aykut, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması ve bölgeye hazırlıksız çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

Aykut, tırmanışa katılan Eren Deniz ve diğer 2 ekip arkadaşına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı