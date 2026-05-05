Hakkari-Van yolunda panel köprü çalışması sürüyor

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan panel köprü çalışmaları sürüyor.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında 13 Nisan'da meydana gelen heyelanların ardından kapanan kara yolunda çalışmalar devam ediyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Tatlı köyü tarafından Zap Suyu'nun karşı tarafına açılan alternatif servis yolunda sona yaklaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zap Suyu üzerinde başlatılan panel köprü çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

