TSK'nın yaptığı köprüden test geçişler yapıldı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapımı tamamlanan panel köprüde test geçişleri gerçekleştirilerek çalışmalar hızlandırıldı.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Akçalı köyü mevkiinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelanda kara yolunun kapanması nedeniyle ulaşım durdu. Heyelan nedeniyle hasar gören Entegre Katı Atık Tesisi'nin yukarı kısmında ve Bağışlı köyü Yağmurlu mezrasında yapılan alternatif yollardan araç geçişleri kontrollü sağlanırken, Tatlı köyünün aşağı kısmında belirlenen alternatif güzergahta da çalışmalar sürüyor.

Test geçişleri yapıldı

Yaklaşık 3 gün önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve 2. Ordu Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Panel köprünün bugün akşam saatlerinde tamamlanmasının ardından test geçişleri yapıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri köprüye bağlantı yollarını tamamladıktan sonra köprü faaliyete geçecek. - HAKKARİ

