Hakkari-Van kara yolunda heyelan riski devam ediyor

Hakkari Valiliği, Hakkari-Van kara yolundaki heyelan riski nedeniyle çalışmalara geçici olarak ara verildiğini açıkladı. Bölgede devam eden yağışların ve heyelanların can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlikeler oluşturduğu belirtiliyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu'nun 39+000 – 39+200 kilometreleri arasında, Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede heyelanın devam etmesi ve etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bahse konu yol kullanım açısından önemli ölçüde risk taşımaktadır. Bölgede heyelan ve yol çökme olayları devam etmekte olup, mevcut durum can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Devam eden yoğun yağmur yağışı, sahada görev yapan ekipler açısından da risk oluşturduğundan çalışmalara geçici olarak ara verilmiştir. Hava ve zemin şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
