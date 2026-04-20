Hakkari-Van kara yolunda heyelan riski devam ediyor

Hakkari- Van kara yolunda devam eden heyelan riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari-Van 400-36 Devlet Yolu'nun 39+000 – 39+200 kilometreleri arasında, Akçalı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası bölgede heyelanın devam etmesi ve etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bahse konu yol kullanım açısından önemli ölçüde risk taşımaktadır. Bölgede heyelan ve yol çökme olayları devam etmekte olup, mevcut durum can ve mal güvenliği açısından ciddi risk oluşturmaktadır. Devam eden yoğun yağmur yağışı, sahada görev yapan ekipler açısından da risk oluşturduğundan çalışmalara geçici olarak ara verilmiştir. Hava ve zemin şartlarının elverişli hale gelmesiyle birlikte, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülecektir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı