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Uzman ekipler heyelan alanını inceledi

Uzman ekipler heyelan alanını inceledi
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Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen heyelan bölgesinde uzman ekiplerle birlikte incelemeler yaparak risk ve iyileştirme çalışmalarını değerlendirdi.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, uzman ekipler eşliğinde heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Taşyapan, 13 Nisan 2026 tarihinde Van-Hakkari kara yolunun 39. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede risk ve iyileştirme çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla kente gelen uzmanlar eşliğinde heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Program kapsamında Vali İbrahim Taşyapan'ın katılımıyla Kaan Köprüsü, heyelan bölgesi ve Katı Atık Entegre Tesisi sahasında yerinde incelemeler gerçekleştirilerek, sahadaki mevcut durum ile alınan tedbirler ve yapılması gereken çalışmaların aşamaları değerlendirildi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Deprem ve Risk Azaltma Daire Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Görüm, Araştırma Görevlisi Dr. Furkan Karabacak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Özvan; Vali Taşyapan eşliğinde heyelan bölgesinde analizler yaparak değerlendirmelerini aktardılar. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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