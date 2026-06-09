Haberler

Hakkari'de yaz günü karla mücadele devam ediyor

Hakkari'de yaz günü karla mücadele devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Durankaya beldesi Pınarca köyü güzergahındaki alternatif yolda, haziran ayına rağmen yer yer 3 metreyi bulan kar birikintilerine karşı mücadele sürüyor. Karayolları ekipleri, yolu Hakkari-Van sınırına kadar ulaşıma açmak için çalışıyor.

Hakkari'nin Durankaya beldesi sınırlarında bulunan Pınarca köyü güzergahındaki alternatif yolda karla mücadele çalışmaları yaz mevsimine rağmen sürüyor.

Karayolları ekipleri, Durankaya beldesine bağlı Pınarca köyü Tüzek bölgesinden başlayarak Van'ın Yalınca köyüne uzanan alternatif ulaşım güzergahında iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı. Haziran ayına rağmen bölgede yer yer 3 metreyi bulan kar birikintileriyle mücadele eden ekipler, yolu Hakkari-Van sınırına kadar ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.

Karayolları yetkilileri, Pınarca köyü güzergahından Van iline ulaşımı sağlayan alternatif yolda kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özel'in toplantı sonrası adresi belli oldu! Yavaş'tan tam destek
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi