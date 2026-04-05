Hakkari güneşli havayı fırsat bilenler parka akın etti

Hakkari'de uzun süren yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar parklara akın etti.

Özellikle Atlılar Caddesi üzerinde bulunan ve 8 bin metrekarelik alanıyla ilin en büyük parkı olma özelliğini taşıyan Kent Park, hafta sonu boyunca aileler ve çocuklarla dolup taştı. Hafta sonunu fırsat bilen aileler, yağışların durmasının ardından sıcak havanın tadını çıkararak parkta vakit geçirdi. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, aileler de parkın geniş alanlarında yürüyüş ve piknik yaptı. Kent sakinlerinin yoğun ilgisi, parktaki hareketliliği gözler önüne serdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı