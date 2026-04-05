Hakkari güneşli havayı fırsat bilenler parka akın etti
Uzun süren yağışların ardından Hakkari'de güneşin açması ile birlikte vatandaşlar, Hakkari'nin en büyük parkı olan Kent Park'a akın etti. Aileler, çocuklarıyla birlikte parkta vakit geçirerek, doğanın tadını çıkarıyor.
Özellikle Atlılar Caddesi üzerinde bulunan ve 8 bin metrekarelik alanıyla ilin en büyük parkı olma özelliğini taşıyan Kent Park, hafta sonu boyunca aileler ve çocuklarla dolup taştı. Hafta sonunu fırsat bilen aileler, yağışların durmasının ardından sıcak havanın tadını çıkararak parkta vakit geçirdi. Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken, aileler de parkın geniş alanlarında yürüyüş ve piknik yaptı. Kent sakinlerinin yoğun ilgisi, parktaki hareketliliği gözler önüne serdi. - HAKKARİ