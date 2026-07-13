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Hakkari'de dağ keçileri görüntülendi

Hakkari'de dağ keçileri görüntülendi
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Hakkari'de Depin Polis Noktası çevresine inen iki dağ keçisi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sürücüler ve vatandaşlar, dağ keçilerini cep telefonlarıyla kaydetti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de bulunan Depin Polis Noktası çevresine inen iki dağ keçisi, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Hakkari'nin zengin yaban hayatının önemli simgelerinden olan dağ keçileri, bu kez Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Depin Polis Noktası yakınlarında görüntülendi. Karayolu kenarına kadar inen iki dağ keçisi, bölgede bulunan sürücüler ve vatandaşların meraklı bakışları arasında bir süre dolaştı. Vatandaşlar, dağ keçilerinin oluşturduğu güzel görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Özellikle sıcak yaz aylarında su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zaman zaman yerleşim yerlerine ve kara yoluna yakın noktalara inen dağ keçileri, her yıl benzer görüntülere sahne oluyor.

Doğal yaşam alanlarından çıkarak Depin Polis Noktası çevresine kadar gelen dağ keçileri, Hakkari'nin sahip olduğu zengin doğal yaşamı ve yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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