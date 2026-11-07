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Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor

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Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor
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Meteoroloji verilerine göre Güney Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6-8 kuvvetinde, 50-75 km/saat hızla fırtına bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Güney Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, "Güney Ege'de rüzgarın, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü (08.11.2026) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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