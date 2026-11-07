Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren 6-8 kuvvetinde fırtına bekleniyor

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Bugün öğle saatlerinden itibaren Güney Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, "Güney Ege'de rüzgarın, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Pazar günü (08.11.2026) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı