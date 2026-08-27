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Düzce dahil 5 şehir için sel ve su baskını uyarısı

Düzce dahil 5 şehir için sel ve su baskını uyarısı
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Meteoroloji, kavurucu sıcakların ardından Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Yağışların cuma sabahından geceye kadar etkili olması beklenirken, ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

Günlerdir devam eden kavurucu sıcaklar yerini yağmurlu havaya bırakacak. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Düzce'nin de aralarında bulunduğu 5 şehir için sel, su baskınları konusunda uyarı yaptı.

Düzce günlerdir güneşli ve kavurucu havanın etkisindeydi. Düzceliler havaların serinlemesini beklerken Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü yaptığı tahmin ile uyarıda bulundu. Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü yayımladığı hava tahmin raporu ile aralarında Düzce'nin de bulunduğu Zonguldak ve Bartın illeri ile çevreleri için 28 Ağustos 2026 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı ve kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti.

Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğinin belirtildiği hava tahmininde Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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