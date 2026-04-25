Güneş yüzünü gösterdi, Zonguldak'ta sahil şeridi hareketlendi

Zonguldak'ta termometrelerin 13 dereceyi göstermesini fırsat bilen vatandaşlar, hafta sonu tatilini sahil şeridinde yürüyüş yaparak değerlendirdi.

Kent genelinde etkisini hissettiren sıcak ve güneşli havayla birlikte sahil şeridinde gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Hava sıcaklığının 13 derece seviyelerine kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, evlerinde kalmak yerine deniz kenarına akın ederek güneşli günün tadını çıkardı.

Güzel havayı değerlendirmek isteyen Zonguldaklılar, özellikle Kordon boyu mevkisinde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu tatilinde sahil boyunca uzun yürüyüşler yapan vatandaşların bir kısmı ise deniz kenarındaki banklara oturarak manzaranın keyfini sürdü.

Güneşli havanın en çok tadını çıkaranlar ise çocuklar oldu. Aileleriyle birlikte bölgeye inen çocuklar, kordon boyunda doyasıya eğlenerek sıcak havanın ve hafta sonunun keyfini çıkardı. Sahil şeridinde gün boyu devam eden bu hareketlilik, kentte adeta bahar havası estirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı