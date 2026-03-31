Gümüşhane'nin yaylalarında kar kalınlığı evlerin boyuna ulaştı

Gümüşhane kent merkezinde bahar havası kendini hissettirmeye başlarken, 2 bin 350 rakımlı Kazıkbeli Yaylası'nda kar kalınlığı evlerin boyuna ulaştı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kazıkbeli Yaylası'nda, kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi. Yol açma çalışmalarının başlamasıyla birlikte yaylaya çıkan vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer evlerin boyuna yaklaştığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Kent merkezinde baharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları artarken, yüksek kesimlerde kışın etkisi sürüyor. Yaylada metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri, bölgedeki çetin kış şartlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. - GÜMÜŞHANE

