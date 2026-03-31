Gümüşhane'nin yaylalarında kar kalınlığı evlerin boyuna ulaştı

Gümüşhane'nin Kazıkbeli Yaylası'nda kar kalınlığı evlerin boyuna ulaşırken, baharın gelmesiyle kent merkezinde hava sıcaklıkları artıyor. Yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara, yüksek kesimlerin çetin kış şartlarını gösteriyor.

Gümüşhane kent merkezinde bahar havası kendini hissettirmeye başlarken, 2 bin 350 rakımlı Kazıkbeli Yaylası'nda kar kalınlığı evlerin boyuna ulaştı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kazıkbeli Yaylası'nda, kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirdi. Yol açma çalışmalarının başlamasıyla birlikte yaylaya çıkan vatandaşlar, kar kalınlığının yer yer evlerin boyuna yaklaştığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Kent merkezinde baharın gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları artarken, yüksek kesimlerde kışın etkisi sürüyor. Yaylada metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri, bölgedeki çetin kış şartlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Elleri kelepçeli halde polis aracından böyle firar etti

Film değil gerçek! Polis ülkenin her yerinde onu arıyor
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Nikah memuruna şaka yapmak istediler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Nikah kıyacaklardı, hayatlarının şokunu yaşadılar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz