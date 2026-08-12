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Buldan'da Gölet ve Barajlara 80 Bin Yavru Balık Salındı

Buldan'da Gölet ve Barajlara 80 Bin Yavru Balık Salındı
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Denizli’nin Buldan ilçesinde su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliği artırmak ve iç su balıkçılığını geliştirmek amacıyla gölet ve barajlara 80 bin adet yavru balık salımı gerçekleştirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde su kaynaklarındaki biyolojik çeşitliliği artırmak ve iç su balıkçılığını geliştirmek amacıyla gölet ve barajlara 80 bin adet yavru balık salımı gerçekleştirildi.

Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen balıklandırma çalışmaları kapsamında, ilçe bünyesinde yer alan su kaynaklarında hareketlilik yaşandı. Müdürlük personelleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar doğrultusunda; Aktaş, Hasanbeyler ve Dımbazlar göletleri ile Derbent Barajı'na toplam 80 bin adet yavru pullu sazan ve aynalı sazan bırakıldı. Ekipler, iç sularda popülasyonun korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması adına yürütülen benzer çalışmaların bölge genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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