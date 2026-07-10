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Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nın göl yüzeyi temizleniyor

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nın göl yüzeyi temizleniyor
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Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ve yosunlar, teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla temizlenmeye başlandı.

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ve yosunlar, teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla temizleniyor.

Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nın gölü son zamanlarda yüzeyi kaplayan istilacı bitkilerle dolmuştu. Göl yüzeyinin görüntüsünü kirleten istilacı bitkiler ve yosunları temizlemek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından kullanılan teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla Gölcük Tabiat Parkı'nın gölü kirlerinden arındırılmaya başlandı.

Yapılan çalışmalarla, hem göldeki ekosistemi olumsuz yönde etkileyen hem de görüntü kirliliğine sebep olan istilacı bitkilerin göl yüzeyinden arındırılması planlanıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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