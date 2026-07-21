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Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri yaşandı

Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda balık ölümleri yaşandı
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Bolu'nun Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde çok sayıda ölü balık bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Bolu'nun incisi olarak bilinen ve kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan gölde balık ölümleri meydana geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan doğa harikası parktaki gölün yüzeyinde çok sayıda ölü balık belirdi. Çoğunluğunu yavru balıkların oluşturduğu manzara üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hızla Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler tarafından, göl çevresinde inceleme yapılarak sudan ve ölü balıklardan numuneler alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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