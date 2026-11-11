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Göksun'da sonbahar renkleri kavak ağaçlarıyla kartpostallık görüntü oluşturdu

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Göksun'da sonbahar renkleri kavak ağaçlarıyla kartpostallık görüntü oluşturdu
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sonbaharın gelmesiyle kavak ağaçları ve ormanlık alanlar sarı ile yeşilin tonlarına büründü. Vadi boyunca uzanan ağaçların gün batımındaki görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sonbahar mevsimiyle birlikte doğada yaşanan renk cümbüşü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sarı ve yeşilin tonlarına bürünen vadi ve ormanlık alanlar yüksek tepelerden kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Göksun ilçesi, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Mevsim geçişiyle birlikte vadi boyunca uzanan kavak ağaçları ile ormanlık alanlar sarı ve yeşilin en güzel tonlarına büründü.

Dere yataklarının kenarında sıralanan sararmış ağaçlar, gün batımında oluşan manzaralar görenleri mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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