Haberler

Didim'de Su Ürünleri Denetimi ve Balık Boy Ölçümü

Didim'de Su Ürünleri Denetimi ve Balık Boy Ölçümü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın’ın Didim ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren ilçe tarım ekiplerince gırgır tekneleri denetlendi, yakalanan balıkların boy ölçümleri yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde saha çalışmalarını sürdüren ilçe tarım ekiplerince gırgır tekneleri denetlendi, yakalanan balıkların boy ölçümleri yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, Didim açıklarında ve karaya çıkış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimde su ürünleri nakil araçlarında belge ve ürün kontrolü yapıldı. Ayrıca teknelerde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca yakalanan balıkların da boyları tek tek ölçüldü. Denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenilirken konu ile ilgili Didim ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2026-2027 su ürünleri av sezonu için Hamsi Kota Uygulaması kapsamında denetimlerimiz başlamıştır. Sezonumuz bütün balıkçılarımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Son halini görenler tanıyamadı

8 gollü çılgın maça damga vuran kare!
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Alo 193 bugün devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü

Pezeşkiyan’ın masasında görünce dayanamadı! Türkçe diyalog bomba
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem! Etiketleri değiştirip yeniden satacaklardı

Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
14 yaşındaki öğrencisini istismar etti, annesini dinlerken gözyaşlarına boğuldu

Timsah gözyaşları! 14 yaşındaki öğrencisine yaptığı mide bulandırdı