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Gerger’de üreticilere yüzde 50 hibeli süt sağım makinesi desteği

Gerger’de üreticilere yüzde 50 hibeli süt sağım makinesi desteği
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Adıyaman’ın Gerger ilçesinde, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen yüzde 50 hibe destekli proje kapsamında 14 üreticiye süt sağım makinesi ve sağım hijyen kiti dağıtıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yürütülen yüzde 50 hibe destekli proje kapsamında 14 üreticiye süt sağım makinesi ve sağım hijyen kiti dağıtıldı.

Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen programda, Gerger Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan'ın katılımıyla 14 üreticiye süt sağım makinesi ile sağım hijyen kitleri teslim edildi.

Gerger Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, projenin üreticilerin daha modern ve hijyenik şartlarda üretim yapmasına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Hayvancılığın gelişmesi, kırsalda üretimin güçlenmesi ve vatandaşlarımızın daha verimli üretim yapabilmesi adına desteklerimizi sürdüreceğiz. Teslim ettiğimiz süt sağım makineleri ve hijyen kitlerinin üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üreten Gerger'in yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Coşkunaslan, dağıtımı yapılan ekipmanların üreticilerin iş yükünü hafifleteceğini, sağım hijyenini artıracağını ve kaliteli süt üretimine önemli katkı sunacağını ifade etti.

Yetkililer, projenin ilçe hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, projede emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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