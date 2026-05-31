Gercüş'te otomobilin çarptığı çakal telef oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde yerleşim yerine inen çakal, otomobil çarpması sonucu telef oldu. Vatandaşlar, bölgedeki yaban hayatı hareketliliğine dikkat çekerek sürücüleri uyardı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine kadar inen bir çakal, otomobil çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bağlarbaşı Mahallesi Çecra Yolu Caddesi'nde beslenmek amacıyla yerleşim alanlarına kadar inen çakala, otomobil çarptı. Yoldan geçen vatandaşlar, başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için telef olan çakalı yol kenarına taşıdı. Telef olan çakalı fark eden Mehmet Turan, bölgedeki yaban hayatı hareketliliğine dikkat çekerek, "Sabahın erken saatlerinde işten eve dönerken çakalı gördüm, araç daha yeni çarpmıştı ve güneş henüz doğmamıştı. Bu bölgede yaban hayvanlarından oluşan bir sürü var. Özellikle karanlık saatlerde arabaların çok daha dikkatli olması gerekiyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
