Batman'da dev kaya yolu kapattı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü Mağaralar mezrasında, dün gece yağışlar nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.

Heyelan sonucu yolun iki ayrı noktadan kapanmasıyla köye giriş ve çıkışlar tamamen durdu. Durumun bildirilmesi üzerine Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un talimatıyla İlçe Özel İdare ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından, yolu kapatan dev kayalar temizlenerek trafik akışı yeniden sağlandı. Yolun açılmasıyla birlikte mahsur kalan araçlar ulaşımına devam edebildi. Köy sakinleri, "Gece saatlerinde büyük kayaların kopmasıyla yolumuz ulaşıma kapandı, giriş çıkışlar tamamen durmuştu. Muhtarımız durumu hemen kaymakamlığa bildirdi. Özel İdare ekipleri kısa sürede gelerek yolumuzu açtı" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
