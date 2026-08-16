İslahiye'de Yaz Yağmuru Çocuklara Duş Keyfi Yaşattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran yaz yağmuru, sıcak havanın ardından vatandaşlara serinlik yaşattı. Yağmur birlikte sokaklara koşan çocuklar ise yaz yağmuru altında adeta duş keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği ilçede aniden başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yetişkinler kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Sıcak havanın ardından gelen yağmuru fırsat bilen çocuklar ise kendilerini sokaklara attı. Yağmur altında koşan, su birikintilerinde oynayan, binalardan akan suyla yıkanan ve doyasıya eğlenen minikler renkli görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 30 dakika süren yağışın ardından ilçede hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, çocukların neşeli halleri çevredeki vatandaşların yüzünü güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı