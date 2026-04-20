Yiyecek arayışındaki porsuk Ganos Dağları'nda görüntülendi

Tekirdağ'daki Ganos Dağları'nda yiyecek arayan porsuk fotokapanla görüntülendi.

Tekirdağ'ın doğal yaşam açısından zengin bölgelerinden Ganos Dağları'nda gece saatlerinde yiyecek arayan porsuk bölgedeki fotokapana yansıdı. Doğal yaşamın gizli aktörlerinden biri olan porsuğun ormanlık alanda sakin şekilde ilerlediği ve zaman zaman çevresini kontrol ederek besin aradığı anlar kayda geçti.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölgedeki ekosistemin sağlıklı işlediğine işaret ettiğini belirterek yaban hayatı çeşitliliğinin korunmasının önemine dikkat çekiyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı