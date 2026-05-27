Tekirdağ'da kamerayı fark eden yaban domuzu fotokapanı yerinden söküp attı

Tekirdağ Ganos Dağları'nda yaban hayatını izlemek için kurulan fotokapan, dev bir yaban domuzunun saldırısına uğradı. Domuz, kamerayı fark edip agresifleşerek cihazı yerinden söktü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yaban hayatını görüntülemek amacıyla ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, gece saatlerinde bölgeden geçen iri bir yaban domuzunu kayda aldı. Görüntülerde bir süre çevrede dolaşan domuzun daha sonra kamerayı fark ederek tedirgin olduğu ve agresif hareketler sergilemeye başladığı görüldü. Kısa süre içerisinde fotokapana yönelen hayvanın güçlü darbelerle cihazı bulunduğu yerden söktüğü anlar da görüntülere yansıdı. Domuzun saldırısının ardından kameranın açısının değiştiği ve kayıtların kesildiği görüldü.

Ganos Dağları'nda sık sık yaban domuzu, karaca ve çeşitli yabani hayvanların görüntülendiği belirtilirken, son görüntüler bölgedeki doğal yaşamın hareketliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, dev yaban domuzunun boyutuna ve gücüne dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

