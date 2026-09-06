Bayburt'ta Fotokapanlara Kurt Sürüsü ve Boz Ayı Aynı Güzergahta Yansıdı
Bayburt'un Demirözü ilçesi kırsalında kurulan fotokapanlar, aynı güzergahı kullanan bir kurt sürüsü ve bir boz ayının görüntülerini kaydetti. Mevsim geçişleriyle artan hayvan hareketliliği, bölgedeki yaban hayatı gözlem çalışmaları kapsamında belgelendi.
Bayburt'un Demirözü ilçesi kırsalında kurulan fotokapanlara, aynı güzergahı kullanan kurt sürüsü ve boz ayı yansıdı.
Doğal yaşam alanlarına yerleştirilen fotokapanlarla bölgedeki yaban hayatı takip ediliyor.
Mevsim geçişleriyle birlikte hayvanların hareketliliğinin arttığı bölgede, fotokapanlara farklı zamanlarda bir kurt sürüsü ile boz ayının görüntüleri kaydedildi.
Görüntülerde kurtların sürü halinde ilerlediği, boz ayının ise aynı güzergah üzerinde doğal yaşam alanında dolaştığı görülüyor.
Fotokapan çalışmaları sayesinde bölgedeki yaban hayvanlarının hareketleri ve yaşam alanları gözlemlenmeye devam ediyor.