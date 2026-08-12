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Düziçi'nde Yaralı Leyleğe Duyarlı Vatandaşın Şefkatli Eli

Düziçi'nde Yaralı Leyleğe Duyarlı Vatandaşın Şefkatli Eli
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir vatandaş, evinin önünde kanadından yaralı bulduğu leyleğe ekipler gelene kadar pansuman yapıp yiyecek ve su verdi. Mehmet Göllü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiği leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde evinin önüne gelen kanadından yaralı leyleğe sahip çıkan vatandaş, ekipler gelene kadar leyleğin yarasına pansuman yaparak yiyecek ve su verdi.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Gümüşköy Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Göllü, evinin önüne gelen leyleğin kanadından yaralı olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Göllü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri gelene kadar yaralı leyleğin kanadına kendi imkanlarıyla pansuman yaptı, yiyecek ve su vererek bakımını üstlendi.

Yaralı leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim eden Göllü, "Leyleğimizi devletimizin şefkatli ellerine teslim ediyoruz" dedi.

Ekipler tarafından teslim alınarak tedavi altına alınan leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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