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Hatay'da 2 Metrelik Kara Yılan Bahçede Yakalandı

Hatay'da 2 Metrelik Kara Yılan Bahçede Yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde bir evin bahçesine giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kara yılan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı ve doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay sonrası ev sakinleri rahat bir nefes aldı.

Hatay'da evin bahçesine giren yaklaşık 2 metrelik kara yılanı itfaiye ekipleri yakaladı.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde bulanan müstakil evin bahçesinde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla zarar verilmeden yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Yılanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve siyah olduğu görüldü. Yılanın yakalanmasıyla ev sakinleri rahat nefes aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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