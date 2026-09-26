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Etna'dan 4 kilometreye ulaşan kül bulutu Catania Havalimanı'nda uçuşları durdurdu

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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçerek 4 kilometreye kadar kül püskürttü. Catania Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar pazar günü yerel saatle 12.00'ye kadar askıya alındı, sivil havacılıkta kırmızı alarm verildi.

İtalya'daki Etna Yanardağı faaliyete geçerek 4 kilometreye yüksekliğe kadar kül püskürtürken, Sicilya'daki Catania Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, tesisteki uçuşların yarın yerel saatle 12.00'a kadar askıya alındığı bildirildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan yükselen kül bulutlarının 4 kilometreye kadar ulaştığını bildirdi. Etna'daki devam eden volkanik aktivite, gökyüzüne yükselen kül bulutları ve olumsuz hava şartları nedeniyle sivil havacılıkta kırmızı alarm verildi. Sicilya'nın Catania kentinde yetkililer, ülke hava sahasının C1 sektörünün uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Yolcu sayısı bakımından İtalya'nın en yoğun beşinci havalimanı olan Catania Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, tüm uçuş faaliyetlerinin pazar günü yerel saatle 12.00'ye kadar askıya alındığı belirtildi.

Uçuşların tamamen durdurulmasından önce havalimanındaki saatlik uçak iniş kapasitesinin azaltıldığı, İtalya hükümeti ile Alman hava yolu grubu Lufthansa'nın ortaklığındaki ITA Airways'e ait en az 10 uçuşun ise çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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