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Eskişehir Zübeyde Hanım Bulvarı'nda atıl işletme kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi

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Eskişehir Zübeyde Hanım Bulvarı'nda atıl işletme kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi
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Eskişehir'in Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir süredir kullanılmayan atıl işletme, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. İşletmenin dış cephesi, camları ve girişi zarar görürken olay esnaf ve vatandaşların tepkisini çekti; yetkililerden çevre güvenliği için önlem istendi.

Eskişehir'in yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu noktalarından Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan ve bir süredir kullanılmayan atıl durumdaki bir işletme, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi. İşletmenin dış cephesine, camlarına ve giriş kısmına zarar verildi.

Edinilen bilgilere göre, gün içinde yoğun insan ve araç trafiğinin yaşandığı bulvar üzerindeki kapalı iş yerine yönelik gerçekleştirilen zarar verme olayı bölge esnafı ve vatandaşların tepkisini çekti. Günün her saati hareketli olan bir noktada böylesi bir olayın yaşanmasından rahatsızlık duyan vatandaşlar, çevre güvenliği açısından yetkililerin önlem almasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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