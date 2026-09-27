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Eskişehir Valiliği gece ile yarın öğle arası metrekareye 21-50 kg yağışa karşı uyardı

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Eskişehir Valiliği, gece ile yarın öğle arası kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyardı. Yağışın metrekareye 21-50 kilogram olacağı, Seyitgazi, Han, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü'nde 00.00-06.00, merkez ve bazı ilçelerde 03.00-12.00 arasında etkili olacağı bildirildi.

Eskişehir Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir il genelinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, ilçeler bazında risk saatleri de paylaşıldı. Yapılan duyuruda Seyitgazi, Han, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde yağışların 00.00 ile 06.00 saatleri arasında; Eskişehir merkez ilçeleri ile İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi, Alpu, Mahmudiye, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerinde ise 03.00 ile 12.00 saatleri arasında etkili olacağı bildirildi.

"Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı"

Valilik tarafından yapılan uyarı açıklamasında muhtemel risklere dikkat çekilerek, "İlimiz genelinde bu gece ile yarın öğle saatleri arasında görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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