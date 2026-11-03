Eskişehir Mihalıççık'ta çok sayıda geyik tek sıra halinde yürürken kaydedildi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde tarım arazisinde gezinen ve tek sıra halinde yürüyen çok sayıda geyik, çiftçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mihalıççık ilçesi kırsal Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarım arazisinde çalışan çiftçiler hayret edici ve bir o kadar da sevindirici bir manzarayla karşılaştı. Bölgedeki arazide ilerleyen çok sayıda geyik, düzenli bir şekilde tek sıra halinde yürürken görüntülendi. Doğal yaşamın renkli anlarına sahne olan bu yürüyüş, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, o anlar cep telefonlarıyla kayıt altına alındı. Geyikler bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı